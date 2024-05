Panqueca de queijo reino com tomate e peito de peru

1 - Em uma tigela média, misture o leite, o ovo e o açúcar.

2 - Junte a farinha e o fermento.

3 - Unte com margarina uma frigideira pequena antiaderente (com cerca de 9 cm). Despeje ¼ de xícara (chá) de massa e deixe em fogo baixo até a borda começar a dourar levemente e soltar do fundo.

4 - Salpique 1 e meia colher (sopa) de queijo pela superfície e vire a panqueca com uma espátula. Cozinhe do outro lado até dourar levemente e o centro ficar cozido.

5 - Repita o procedimento com toda a massa.

6 - Distribua o peito de peru rasgado, o tomate e o manjericão em porções sobre cada disco de massa.

7 - Sirva.

Dicas

A massa crua deve ser colocada no centro da frigideira porque ela espalha um pouco.

