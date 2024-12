Pudim de panetone para fazer na panela de pressão ou forno

Calda

1 - Ferva a água e reserve.

2 - Despeje o açúcar em uma panela média e leve ao fogo médio. Mexa até começar a formar um caramelo.

3 - Diminua o fogo e despeje toda a água de uma só vez.

4 - O caramelo vai ficar pegajoso. Mas basta mexer sem parar até que derreta completamente.

5 - Despeje todo o conteúdo em uma forma média de pudim. Reserve.

Pudim

6 - No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado e o leite e a farinha até ter uma mistura homogênea.

7 - No fundo da forma caramelizada, distribua o panetone picado e cubra com a mistura do liquidificador.

8 - Cubra a forma com papel-alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 200ºC, em banho-maria, por 1 hora e 10 minutos.

9 - Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por, no mínimo, 3 horas.

10 - Desenforme e decore com frutas secas, cereja, e chocolate a gosto.

Dicas

11 - Coloque a forma de pudim na panela de pressão e coloque água até 2 dedos de altura da forma do pudim. Não exceda esta marca.

12 - Você pode cozinhar o pudim na panela de pressão por 12 minutos após pegar pressão. Deixe a pressão sair naturalmente e espere esfriar.

13 - Não acelere o processo porque o pudim precisa cozinhar completamente com o calor que está dentro da panela. Leva 10 minutos para a pressão sair por completo. Abra a tampa depois de sair a pressão e leve o pudim à geladeira, por mais ou menos 2 horas ou até ficar gelado.

