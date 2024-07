Risoto à carbonara fácil e saboroso

1 - Cozinhe o risoto seguindo as instruções da embalagem e reserve.

2 - Separe a clara e a gema dos ovos.

3 - Em um recipiente médio, misture bem a clara e o parmesão. Reserve.

4 - Em uma frigideira média, aqueça um fio de azeite e doure o bacon em fogo baixo.

5 - Acrescente a cebola e o alho e doure em fogo médio.

6 - Junte a manteiga, mexa bem, tempere com sal e pimenta a gosto e coloque a água.

7 - Quando a água aquecer, adicione cuidadosamente as gemas para cozinhar por cerca de 4 minutos. Retire a gema com cuidado e separe.

8 - Acrescente a mistura de claras e parmesão, bem devagar enquanto mexe para que as claras não coagulem.

9 - Junte o risoto e misture bem. Retire e sirva com as gemas, finalizando com salsa e cebolinha.

