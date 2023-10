Sanduíche de frango em formato de gatinho

1 - Aqueça uma panela média antiaderente e doure o frango.

2 - Adicione a cebola, o sal e regue com a água. Tampe a panela, abaixe o fogo e cozinhe por aproximadamente 30 minutos, até o frango amaciar e o molho reduzir e encorpar.

3 - Retire a carne, espere amornar e desfie o frango.

4 - Misture com o molho que sobrou do cozimento, o molho para salada e as azeitonas.

5 - Corte cada fatia de pão no formato de cara de gatinhos. Recheie cada carinha com a mistura de frango. Cubra com outra carinha. Faça o mesmo com todos os gatinhos.

6 - Decore, fazendo o olho com a azeitona, o nariz de tomate e os bigodes com a salsa. Sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Sanduíche de frango: rápido e prático

Sanduíche de frango com maionese de abacate

Sanduíche natural de frango é uma boa opção para os dias mais corridos