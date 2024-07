Sanduíche de travessa com presunto, queijo, requeijão e manteiga de alho assado

1 - Corte a ponta da cabeça de alho, acomode em papel-alumínio e tempere com sal e azeite.

2 - Enrole as pontas do alumínio e leve ao forno a 180 graus por cerca de 15 minutos ou até o alho ficar macio. Retire do forno e deixe esfriar um pouco.

3 - Em uma tigela, coloque a manteiga, uma pitada de sal e esprema a cabeça de alho na manteiga.

4 - Amasse com um garfo até obter uma pasta e o alho se desmanchar completamente. Se quiser, adicione a salsa. Reserve.

5 - Em uma travessa média, espalhe um pouco da manteiga de alho.

6 - Corte as bisnaguinhas ao meio e forre o fundo da travessa com as bases - guarde as tampas.

7 - Espalhe uma camada generosa de requeijão, salpique o presunto e cubra com o queijo.

8 - Feche com as tampas do pão e pincele a manteiga por cima.

9 - Leve ao forno para assar até que fiquem levemente douradas.

10 - Pincele mais um pouco de manteiga de alho e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Lanche de forno com queijo minas fica pronto em 30 minutos

Sanduichão de frango e milho ao forno

Club sandwich com bacon e avocado

Queijo quente com orégano é um sanduíche fácil e delicioso

Sanduíche de frango: rápido e prático