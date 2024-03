Centenas de fiéis acompanham encenação da Via Sacra na Catedral de Londrina

Uma das celebrações mais importantes para os cristãos, a Sexta-Feira Santa atraiu centenas de pessoas à Catedral Metropolitana de Londrina neste feriado (29). Durante todo o dia, a Arquidiocese de Londrina preparou uma programação para convidar os fiéis a se colocarem em oração e a fazerem uma reflexão sobre o significado da data nos dias atuais.





Em uma época em que a humanidade vivencia duas guerras, a Igreja Católica lembra da urgência de se pregar o amor e de se espelhar nos ensinamentos deixados por Jesus Cristo na tentativa de construir um mundo mais harmônico onde a violência dá lugar à paz e à união entre os povos.



O dia na Catedral começou com a tradicional vigília, que se estendeu até as 13 horas. Pela manhã, o ponto alto foi a encenação das 14 estações da Via Sacra, que emocionou o público. Para os fiéis que assistiram à representação do trajeto percorrido por Jesus Cristo carregando a cruz, do Pretório até o Calvário, as cenas da Paixão de Cristo evocam dor, mas também um profundo sentimento de gratidão. “O dia de hoje significa todo o amor de Deus conosco. Para deixar o seu filho morrer em uma cruz pelos nossos pecados, tem que ter muito amor”, disse Maria Carla de Souza.