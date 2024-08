Circuito Sesc de Xadrez chega a Londrina neste sábado

Os amantes do xadrez de Londrina e região já podem se preparar para mais uma edição do Circuito Sesc de Xadrez. Neste sábado (17), a cidade será palco de uma das etapas do maior torneio da modalidade no Paraná. A competição, que reúne jogadores de todas as idades, será realizada no Ginásio de Esportes Sesc Londrina Norte, na Avenida Saul Elkind, 1.555, na zona norte, das 12h às 20h.





As inscrições para o evento encerraram-se na quarta-feira (14). O site oficial do evento aponta mais de 250 participantes de várias cidades da região Norte, Norte Pioneiro e Noroeste nas categorias Aberto, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18. A participação é gratuita para jovens entre 8 e 18 anos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O Circuito Sesc de Xadrez é uma iniciativa do Sesc Paraná em parceria com a Federação de Xadrez do Paraná. A iniciativa começou em 2018, em oito cidades paranaenses. No ano passado, foram 27 cidades, somando 7.884 enxadristas de todas as regiões do Estado.





Neste ano, o torneio percorre 27 cidades promovendo a prática do xadrez e a inclusão social. Antes de Londrina, o circuito já passou por 13 cidades, incluindo Curitiba, Arapongas e Apucarana. Também neste sábado, ocorre uma etapa em Foz do Iguaçu. Depois, serão realizadas mais 12 etapas, entre elas Cornélio Procópio (7/9), Santo Antônio da Platina (26/10) e Jacarezinho (9/11).