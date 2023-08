Corpo de dom Geraldo Majella será velado no domingo e sepultado na segunda-feira

Durante o domingo, haverá missas a cada duas horas, com a primeira ocorrendo às 10h.

A programação prevê cortejo saindo da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) em direção à Catedral Metropolitana de Londrina) em direção à catedral metropolitana às 8h. Por volta das 9h, está programada uma celebração da Palavra, com o arcebispo Dom Geremias Steinmetz.

O corpo de dom Geraldo Majella, arcebispo emérito de Salvador e ex-arcebispo de Londrina, será velado na Catedral Metropolitana de Londrina no domingo (27) e sepultado na segunda-feira (28), informou a Arquidiocese de Londrina. Dom Geraldo morreu neste sábado (27), em Londrina, onde residia há quatro anos.

Na segunda-feira, às 10h, está programada a missa de exéquias (que celebrada antes do sepultamento, entre outras motivações) e o sepultamento na Cripta da Catedral às 12h, realizando desejo expressado por dom Geraldo ainda em vida.

Tendo o pedido de renúncia aceito pelo Papa Bento XVI no ano de 2011, dom Geraldo Majella Agnelo tornou-se Arcebispo Emérito da A

Para o velório, a CMTU programou alterações no trânsito na área central de Londrina, com bloqueios nas vias do entorno da catedral.







Neste sábado, o prefeito Marcelo Belinati (PP) decretou luto oficial por três dias e lamentou a partira do arcebispo. “Muito triste a notícia da morte de Dom Geraldo Majella Agnello. Um religioso íntegro, comprometido com as causas sociais, e que deixou sua marca ao comandar a Arquidiocese de Londrina por 8 anos. Querido por todos, fará muita falta não só para Londrina, mas para o nosso país. Que Deus conforte seus familiares e amigos.”