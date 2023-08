Dom Geraldo registrou em carta desejo de ser sepultado em Londrina

Tendo o pedido de renúncia aceito pelo Papa Bento XVI no ano de 2011, dom Geraldo Majella Agnelo tornou-se Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Salvador e, em 2014, passou a residir em Londrina, onde fora arcebispo.







Em carta registrada em cartório em março de 2020, o Cardeal expressou seu desejo de ser sepultado na cidade de Londrina. Assim escreveu Dom Geraldo: “Sempre foi minha intenção ser sepultado no lugar onde tivesse residência, quando Deus me chamasse a si. Assim, expresso mais uma vez o meu desejo de ser sepultado em Londrina, com a anuência do Arcebispo desta Sede Metropolitana, quando chegar a minha hora de partir deste mundo”.

Publicidade