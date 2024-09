Hospital Veterinário tenta salvar filhote de cachorro do mato resgatado em queimada de Arapongas

Um filhote de cachorro do mato resgatado em uma área de queimada em Arapongas foi resgatado e está recebendo tratamento da equipe do HV (Hospital Veterinário) da UniFil, onde chegou na quarta-feira (4) em estado crítico.





O filhote foi resgatado por uma pessoa que ajudava a apagar o fogo, atendido pela Força Verde e, em seguida, encaminhado ao hospital. O filhote apresenta graves alterações respiratórias, na visão e ferimentos de queimaduras em várias partes do corpo.

De acordo com a médica veterinária Daniela Martina, especialista em animais silvestres e coordenadora do Hospital Veterinário da UniFil, ele apresenta risco de morte pela gravidade da situação e pela fragilidade. "A idade estimada é de 45 dias. Está em tratamento intensivo, monitoramento permanente, alimentação a cada duas horas e todos os cuidados de saúde."Ela acrescenta que as próximas 48 horas são determinantes para avaliar a evolução do quadro.





A especialista alerta para o perigo das queimadas no Norte do Paraná e em todo o Brasil, dizendo que esse filhote de cachorro do mato foi resgatado, mas muitas espécies já morreram nos locais atingidos por incêndios.





"Se representa um perigo enorme para humanos, a ameaça é ainda maior aos animais - principalmente silvestres que não conseguem fugir com rapidez do fogo e, quando escapam, perdem seu habitat. Infelizmente as queimadas certamente mataram muitos mamíferos, répteis e aves" - lamenta Daniela Martina.