Londrina terá feira de intercâmbio com acesso gratuito nesta quinta-feira

Londrina vai receber uma feira de intercâmbio, a EduTrack, nesta quinta-feira (17), no Hotel Boulevard. Representantes de instituições do Canadá, Austrália, Estados Unidos e destinos europeus estarão presentes para conversarem com estudantes e profissionais interessados em realizarem, aprimorarem ou ampliarem estudos fora do país.





O evento, que é gratuito, acontece das 17h às 22h e vai contar com diversas palestras sobre diferentes temas para que os interessados tenham mais conhecimento sobre as oportunidades internacioais. Além disso, a importância de cuidar da saúde mental e desenvolver habilidades como comunicação, adaptação, criatividade e resolução de poblemas terá um destaque especial na programação.

“A experiência de viver e estudar fora do país é também uma maneira de reforçar o autoconhecimento, a independência e a capacidade de lidar com a pressão em ambientes novos, o que tem favorecido o interesse das pessoas em procurarem programas de intercâmbio", afirma Daniela Leite, sócia-diretora da Multintercambio e especialista em educação internacional.







Outro tema que também será foco de palestras é como se preparar para conquistar bolsas de estudos internacionais, já que nos últimos anos houve aumento nas oportunidades de bolsas oferecidas por governos, Ongs, instituições de ensino e empresas privadas e o preparo antecipado e planejado também faz diferença para que o candidato consiga acesso às opções de bolsas.



Além das bolsas, em muitos países os estudantes internacionais podem trabalhar legalmente durante os estudos, o que ajuda a cobrir parte dos custos com moradia, alimentação e outras despesas. Há ainda opções por parcelamento dos programas de intercâmbio junto às instituições promotoras.





Uma pesquisa anual realizada pela Associação Brasileira de Organizadores de Viagens Educacionais e Culturais mostrou em 2023 um aumento significativo de brasileiros em intercâmbio, com cerca de 500 mil estudantes viajarando para fora do país para participarem de programas educacionais.

Além de mostrar um crescimento de 18% em relação ao ano anterior, estudos recentes também têm mostrado que estudar fora do país de origem pode ter um impacto duradouro no bem-estar emocional, fortalecendo a resiliência e capacidade de enfrentar desafios.





“Na EduTrack o participante terá acesso às informações sobre high school, graduação, pós-graduação, imersão em inglês e outros programas de especialização. Teremos ainda inscrições para jovens de 14 aos 18 anos vivenciarem a experiência no desenvolvimento de projetos espaciais no mesmo centro de treinamento dos astronautas da NASA, em Houston. Outra oportunidade é o Estudo em Família em que os pais aprimoram o inglês durante 25 semanas e os filhos, em idade escolar, estudam gratuitamente em escolas públicas do Canadá”, destaca Ronaldo Leite, sócio-diretor da Multintercambio.

SERVIÇO

EduTrack

Dia 17 de outubro, das 17 às 22 horas

Hotel Boulevard – Av. Higienópolis, 199

Entrada gratuita

Palestras gratuitas com inscrição prévia pelo link https://bit.ly/4emLaNB