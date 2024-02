MP recomenda que Prefeitura de Londrina tome medidas para evitar danos ambientais no carnaval

O Ministério Público do Paraná expediu recomendação administrativa ao Município de Londrina para que sejam adotadas providências de modo a evitar a ocorrência de danos ambientais durante as festividades de Carnaval neste ano.

O documento, encaminhado na sexta-feira (2) pela 20ª Promotoria de Justiça local destaca que deve ser conferida especial atenção ao CSU (Centro Social Urbano), conhecido como "buracão" da Vila Portuguesa. O local conta com uma área verde atravessada por córrego e onde estão programadas festas durante os dias 11 e 13 de fevereiro.



A finalidade é evitar ocorrências semelhantes às observadas no Carnaval do ano passado, quando foram registrados diversos danos ambientais no Jardim Botânico, local que sediou os festejos em 2023.

Avaliação



O documento orienta que sejam analisados pelos gestores públicos aspectos ambientais dos espaços escolhidos para sediar os eventos, devendo ser feita efetiva avaliação e caracterização ambiental dos locais, inclusive com vistoria presencial por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Devem ser adotadas medidas mitigadoras e preventivas específicas para cada localidade, sendo indicada a avaliação quanto à pertinência de isolamento da área de preservação permanente ou de ninhos de aves e animais, dentre outros pontos considerados estratégicas para a fauna e a flora locais. Caso tal avaliação leve à conclusão de que não é aconselhável a execução de eventos no CSU, a Promotoria de Justiça recomenda a transferência das festas para outro local que seja adequado.



Outra providência recomendada é a disponibilização de sanitários químicos em quantidade suficiente para atender o público previsto em todas as festas que ocorrerem durante o feriado de Carnaval, além da instalação de recipientes para a disposição de resíduos e a varrição das áreas de modo contínuo ao longo do evento.

A recomendação é dirigida ao prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), aos secretários municipais de Cultura, Bernardo Pellegrini, e do Meio Ambiente, Ronaldo Siena, e aos diretores-presidentes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Marceloz Cortez, e do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani.





