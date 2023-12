Doença que devasta pomares de laranja é o tema do novo podcast da Folha; confira

Rural - os perigos do greening dos citros - FolhaCast | Podcast on Spotify

Listen to this episode from FolhaCast on Spotify. Podcast da FOLHA mostra os perigos do greening dos citrosO Estado do Paraná decretou emergência fitossanitária para combater a doença O greening dos citros - ou huanglongbing (HLB) - é hoje a principal dor de cabeça para os citricultores. Não à toa, o Estado do Paraná decretou emergência fitossanitária para combater a doença, que possui efeitos devastadores nos pomares. A FOLHA visitou em novembro deste ano uma propriedade rural de Uraí (Região Metropolitana de Londrina), que tem a produção de laranja como foco. Entrando no sítio, logo se percebe a presença das famosas armadilhas amarelas, que servem para detectar a presença do psilídeo, inseto vetor da bactéria causadora do greening.Reportagem Douglas Kuspiosz - Folha de Londrina