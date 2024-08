Shopping de Londrina recebe evento para amantes de miniaturas

As principais presenças confirmas serão os youtubers Rodrigo Gomes e Fabiana Parisi, do canal Melancia Atômica, que além de fazer lives, ainda estarão disponíveis para sellfies, autógrafos e bate-papos com os participantes.

Comemorando o aniversário de um ano, a MiniCon, evento de multi-colecionismo para os amantes de miniaturas de Londrina e região, realiza sua 13° edição neste domingo (18), no shopping Boulevard, das 11h às 18h. O evento vai contar com diversas atrações especiais.

Além disso, o mágico Close-up Sayuki Satake também está com a presença marcada para performar suas mágicas ao longo do dia. Ainda, o Homem de Ferro irá participar do evento das 15h às 16h, criando uma atmosfera heroica para o encontro.





Outras atrações icônicas já conhecidas do público estão confirmadas, como a famosa Kombi do Scooby Doo e a Belina Caça-Fantasmas, já consideradas marcas registradas da MiniCon.

Os colecionadores e entusiastas do mundo do colecionismo poderão explorar uma ampla variedade de expositores, vindos não apenas de Londrina, mas também de diversas cidades do Paraná e São Paulo. Nesta edição, os visitantes podem contar com mais de 30 expositores distribuídos em mais de 150 mesas.





A variedade de miniaturas passa desde as icônicas Hot Wheels e Matchbox até Mini GT, Johnny Lightning, Jada, Greenlight, Majorette, M2, Maisto, Auto World, Tomica e muitas outras. Mas além de miniaturas, o evento oferece ainda uma ampla gama de produtos, como impressoras 3D, dioramas, action figures, pelúcias, artesanato, amigurumis, numismática, produtos orientais e muito mais.

Para os amantes da cultura geek, o evento permite que os participantes possam ir fantasiados com seu cosplay favorito. O Espaço Pokémon, onde estarão disponibilizados duas mesas para que os treinadores possam travar muitas batalhas, estará aberto durante todo o evento.





Serviço:

Nome: 13ª MiniCon - Convenção de Miniaturas

Data: 18 de agosto de 2024 (terceiro domingo)

Horário: Das 11h às 18h

Local: Átrio do Boulevard Shopping Londrina