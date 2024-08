Substituição de equipamento pode afetar abastecimento de água no distrito de Guaravera, em Londrina

Pode haver intermitência no abastecimento de água ou redução da pressão da rede de distribuição no distrito de Guaravera, em Londrina , nesta sexta-feira (30), informou nesta manhã a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná). Isto ocorre em função da manutenção emergencial no poço que atende a localidade. Por volta das 9h, a companhia informou que equipes estão fazendo a substituição da bomba do poço com previsão de concluir até o fim da tarde.







Caminhões-pipa estão mantendo o nível do reservatório para minimizar a situação. Porém, a população precisa colaborar adiando limpezas e outras demandas de água. É preciso priorizar o uso para alimentação e higiene pessoal.

O abastecimento deve voltar ao normal durante a noite, de forma gradativa.





A Sanepar relembra que, de acordo com recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) todo imóvel deve ter uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros ou com capacidade para atender a demanda de 24 horas, no mínimo.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br