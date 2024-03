Arapongas inaugura “ParCão”, espaço para lazer de pets, nesta sexta

A praça da Saudade de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), ou praça do cemitério, tem um novo espaço para lazer, desta vez para os pets . A prefeitura inaugura nesta sexta-feira (22) o “ParCão” - dedicado para o lazer e a convivência dos animais de estimação. A iniciativa foi proposta pela vereadora Meyre Farias (PRTB), com o apoio da Prefeitura de Arapongas.





O espaço, totalmente adaptadoo, conta com diversos equipamentos para recreação dos bichinhos, como túneis, aro de salto, zig-zag, salto em altura com regulagem, entre outros. Além disso, o local é todo cercado, com bancos, placas de sinalização e outros adereços.

“O novo espaço segue modelo de outros locais que visitamos em cidades vizinhas. A vereadora Meyre veio com esta ideia e nós demos apoio. Um local ideal para a diversão dos animais de estimação, sobretudo dos cães. Algo que fortalece os espaços públicos e de convivência em Arapongas”, diz o prefeito Sérgio Onofre (PSD). A proposta é levar espaços semelhantes a outros prontos da cidade.





Serviço:

O que: Inauguração do ParCão – Pet Place de Arapongas

Onde: Praça da Saudade

Quando: Sexta-feira, 22, às 10h.