'Aurraiá': shopping de Londrina terá encontro pet junino

Os pets também vão poder participar das festividades do mês junino no Boulevard Shopping, com um Aurraiá marcado para domingo (30), entre 15h e 16h30, na praça de eventos Santa Lolla, localizada no piso superior.





Com a participação gratuita, os visitantes do evento poderão desfilar na passarela com fantasias criativas e participar de sorteios de brindes.

Já confirmaram presença 16 parceiros do mercado pet, entre eles spa, alimentação, nutrição, moda, adereços, entre outros. O evento acontece no piso superior, na praça de eventos Santa Lolla.







SERVIÇO

Aurraiá Junino

Dia 30 de junho, das 15 às 16h30

Piso superior, Praça Santa Lolla

Participação gratuita