Cão da PCPR e seu condutor são homenageados por bom desempenho

A Câmara de Vereadores de Maringá reconheceu o bom trabalho da Polícia Civil com a atuação de seu canil, em especial do cão Chris Cornell e seu condutor, o investigador Marcos Shinnae, que receberam o Título de Mérito Comunitário, nesta terça-feira (9). É a primeira vez que um dos cachorros da instituição é homenageado individualmente.

A atuação do cachorro e de seu condutor colaborou para a apreensão de cerca de 7 toneladas de drogas no Paraná e em Santa Catarina, no ano passado. A dupla também apreendeu armas e munições. Juntos, eles têm uma rotina intensa de atendimento a ocorrências, principalmente no Norte do Paraná.







O pastor-alemão de três anos, doado por empresários de Maringá, se tornou o primeiro animal "admitido" no canil da PCPR no Norte do Estado. Ele chegou à instituição em 5 de setembro de 2020.





“A recepção na Câmara de Vereadores foi muito boa, foi dada muita atenção à instituição em função do serviço prestado pelo canil”, disse o investigador da PCPR homenageado.







Durante a sessão, Chris ficou entretido com uma bolinha até receber no pescoço a placa de menção honrosa com a frase: "um homem, um cão, qualquer missão". A dupla recebeu um certificado, além das placas.





Homenagem





Em 2020, o NOC (Núcleo de Operações com Cães) recebeu votos de louvor e congratulações com menção honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná. A homenagem foi concedida, em conjunto, aos cães policiais e servidores da PCPR em atuação no NOC. Atualmente o Núcleo conta com 14 animais.