‘Cãolaboradores’ e ‘funciogatos’ ajudam no ambiente de trabalho

Quem poderia imaginar que por trás de um balcão, no vai e vem da rotina de trabalho, eles estariam ali, passeando entre os funcionários, saboreando um petisco e tirando uma soneca no meio do expediente ? Se essa cena parecia um tanto quanto inusitada tempos atrás, hoje ela é bastante comum.





Muitos cães e gatos foram promovidos nos últimos anos a ‘cãolaboradores’ e ‘funciogatos’. Tanto é que não faltam trocadilhos para a presença dos bichanos nas empresas. Basta ir na agência bancária ou em uma empresa familiar, um quiosque no shopping e até mesmo na sede da Prefeitura. Eles estão lá, devidamente identificados com crachá e com toda a simpatia que, digamos, vem de raça.





Uma pesquisa realizada pela startup brasileira de hospedagem e passeio com cachorros, DogHero, com 700 pessoas em diferentes regiões brasileiras, revelou que 94% dos entrevistados gostariam de ter a companhia de seus cães no local de trabalho.





Em Londrina, as empresas vêm se revelando como espaços pet friendly, acolhendo os animais como verdadeiros companheiros de trabalho. No centro da cidade, por exemplo, a gata “Divina” não perde um movimento sequer da loja de roupas masculinas, Sinezio Magazine. E pode-se dizer que ela é uma "funcionária" exemplar.





Há oito anos, ela abre e fecha as portas ao lado dos sócios-proprietários Solange Pieroli e Roberto Paliarin. “Eu brinco ao dizer que ela cumpre expediente e é muito comportada. Ela fica praticamente o dia todo no cantinho dela e quando quer sair para fazer xixi ou passear, ela vai para o estacionamento ao lado”, diz Pieroli.





