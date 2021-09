CastraPet castrou 116 animais no fim de semana em Londrina

O Castrapet (Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos), promovido pela Sedets (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná) em parceria com a Prefeitura de Londrina, por meio da Sema (Secretaria Municipal de Ambiente de Londrina), castrou 116 animais no último fim de semana, sendo 42 deles no sábado (25) e 74 no domingo (26). A ação aconteceu das 8h às 17h, no estacionamento do Parque Municipal Arthur Thomas, na Rua da Natureza, 155, no Jardim Piza.

Continua depois da publicidade





Até terça-feira (28), o programa pretende castrar e fazer a microchipagem de mais 115 animais domésticos, totalizando 231 cães e gatos. A intenção é atuar, dessa maneira, no controle populacional de animais e na prevenção de zoonoses. A meta do Governo do Paraná é castrar os animais de 60% dos municípios do estado até o final de 2022.

Continua depois da publicidade





Para o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, o CastraPet Paraná é o maior programa de castração gratuita do Brasil, prevendo a parceria com as Prefeituras Municipais do Paraná.





“Uma castração custa em torno de R$ 600,00 e o Estado do Paraná está fazendo de forma gratuita. Já fomos a 45 municípios, com um programa piloto, estamos indo a 80 municípios neste ano e estamos dando a ordem de serviço para mais uma licitação com 140 municípios. Serão 360 municípios atendidos no Paraná caracterizando o Programa Castrapet Paraná como o maior programa da castração gratuita do Brasil”, afirmou.

Continua depois da publicidade





Para Nunes, é muito importante manter os animais vacinados, com a vermifugação em dia e todo o trabalho de limpeza e trato sanitário entre os animais e os seres humanos, para evitar o surgimento de novas doenças.





A diretora de bem-estar animal da Sema, Graziella Damante, explicou que a escolha pelos animais que receberam a castração e a microchipagem deu-se por meio da análise dos bancos de dados existentes no município. “Temos o Banco de Ração no Município de Londrina, o Castramóvel que já castrou mais de 12 mil animais e o cadastro das famílias em situação de vulnerabilidade e dos protetores de animais. Então, destinamos a castração para essas pessoas, que do dia 25 a 28 desse mês serão atendidas, evitando o crescimento da população de animais de rua e também a transmissão doenças de animais para pessoas”, disse.





A vinda do programa para a cidade de Londrina faz parte do segundo ciclo do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos, que começou em 2021, com investimentos de R$ 2,5 milhões, do Fundo Estadual do Meio Ambiente e de emendas parlamentares. Na primeira etapa, foram investidos R$ 2,4 milhões, que possibilitaram o atendimento de 15 mil animais em 45 municípios paranaenses.





Em Londrina, o Decreto Municipal n.º 1.454, sancionado em outubro de 2018, pelo prefeito Marcelo Belinati regulamentou o Programa Banco de Ração do Município, criado pela sanção da Lei nº 12.718, em junho daquele ano. Já o Comupda (Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animail) foi criado pelo Decreto Municipal n.º 1.479, nomeando seis titulares e seis suplentes para ocuparem as vagas durante dois anos. O conselho visa o fortalecimento da área de proteção e defesa dos animais.





Além dele, Londrina também conta com o Castramóvel, citado pela diretora de bem-estar animal da Sema. Ele foi implantado em março de 2020 como um Programa Municipal de Controle Populacional de Cães e Gatos de pequeno, médio e grande porte, pertencentes as famílias em situação de vulnerabilidade social, protetores independentes e organizações de proteção animal.





Para cadastrar o animal para o procedimento é preciso mandar uma mensagem para o WhatsApp (43) 99997-9755. O cadastro passará por avaliação técnica e, após a aprovação, será feito o contato para agendar o dia e horário do atendimento. Atualmente, a Clinicão é a clínica veterinária credenciada pelo Município para realizar os procedimentos.