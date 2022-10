Dia de São Francisco de Assis: Sema procura um novo lar para cães e gatos em Londrina

A partir desta terça-feira (4), as pessoas que têm interesse em adotar um bichinho de estimação poderão conhecer os animais que estão sob os cuidados da Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) em Londrina, através do perfil no Instagram @semalondrina.





A equipe da Diretoria de Bem-Estar Animal disponibilizará vídeos e imagens de 26 gatos e sete cachorros, que estão à espera de um novo lar. Atualmente, eles estão abrigados em uma espécie de hotel para animais, custeados pelo órgão. “Todos eles foram apreendidos por ordem judicial, vítimas de maus-tratos. Esses cães e gatos estão aptos a serem adotados, precisando de cuidado e carinho. Queremos incentivar a adoção e não a compra”, diz a diretora de Bem-Estar Animal, Esther Jandre.

A ação marca o Dia Mundial dos Animais, celebrada em 4 de outubro, Dia de São Francisco de Assis. A data foi instituída em Florença, na Itália, no ano de 1931, durante um Congresso Internacional de Proteção Animal, e tem como objetivo promover a reflexão sobre a importância da proteção dos animais.





