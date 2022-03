Feira dos Pequenos Animais apresentará desde lhamas até calopsitas

A Feira de Pequenos Animais, sempre bastante visitada e que encanta, especialmente, as crianças, está confirmada para a 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina.

Os animais ficarão expostos e também para comercialização no Pavilhão Dalton Fonseca Paranaguá.

As aves exóticas e ornamentais são do Sítio Boico Aves Ornamentais, que trabalha com criação desses animais há mais de 30 anos, em Santa Helena (PR). Faisão Dourado, Faisão Canário, Faisão Prateado, Pavão Real Azul, Pavão Branco, Pavão Ombros Negros, Pavão Arlequim e Pavão Verde de Java vêm de lá.





Já as aves pequenas, como calopsitas, os pequenos e coloridos pássaros da espécie Roselas, Ring Necks, Red Rumped, Periquitos Australianos, Canário do Reino, Pombo Coleira, Pombo Peruca, Hamster Chinês, Mini Coelhos, Porquinho da Índia e Chinchilas são da empresa Agrotrevo Produtos Agropecuários.





O Pet da Madre também confirmou participação com as raças de cachorro Pug, Shih Tzu, Lhasa Apso, Pastor Alemão, Chihuahua, Spitz Alemão, Maltês, Yorkshire, Border Collie, Golden Retriever, Lavrador, Pinscher, Buldogue Francês, Schnauzer, Beagle, Bull Terrier, Husky Siberiano, Poodle e gato Persa.

E o Pet Select estará presente na Feira dos Pequenos Animais, com as raças de gato Persa e Bengala, e de cachorros Spitz Alemão (Lulu da Pomerano), Shihtzu, Lhasa Apso, Pischer, Terrier Brasileiro, Pug, Bulddog Francês, Bulldog Inglês, Husk Siberiano, Yorkshire, Maltês, Tekeal (Basse), Poodle, Golden, Pastor Alemão e Rottweiler.





A coordenadora da feira, diretora da Sociedade Rural do Paraná, Rita Ribeiro, destaca ainda a presença de lhamas e participação da Cooperativa Integrada e da Vet News no fornecimento de rações aos animais em exposição. “Todos os animais que entrarem no parque estarão vacinados e com todas as documentações em dia”, informa.