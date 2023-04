Feridas em pets: conheça as causas e saiba como tratá-las corretamente

As feridas em cães e gatos podem surgir por diversas causas. Além disso, variam em termos de gravidade e nem sempre são fáceis de tratar. "Apesar disso, a boa notícia é que muitas vezes se diagnosticadas de maneira assertiva, as chances de sucesso no tratamento são altas, prevenindo inflamações graves e complicações”, explica a médica-veterinária Stefanie Poblete, analista técnica de marketing da Syntec do Brasil.





A veterinária esclarece que “as feridas são comuns na rotina clínica e cirúrgica dos pets, as causas principais são mordidas, acidentes de trânsito, lacerações por objetos pontiagudos, lesões térmicas e lesões cirúrgicas são fatores que causam esses machucados."

Os tratamentos podem variar de acordo com o nível de contaminação da ferida. "As feridas limpas são feitas em cirurgias, em condições assépticas. As feridas contaminadas são aquelas que entraram em contato com algum agente contaminante, nelas é possível observar a presença de reações inflamatórias. As feridas infectadas, por sua vez, apresentam características visíveis de infecção. A identificação do tipo de ferida é essencial para a escolha do tratamento adequado”, explica Stefanie.

