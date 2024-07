Gato-do-mato-pequeno é solto pelo IAT de Campo Mourão; veja vídeo

Um gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus) foi solto pelos agentes do núcleo do IAT (Instituto Água e Terra) de Campo Mourão, Centro-Oeste do Paraná, na última quinta-feira (4). O animal foi resgatado em Mamborê, também no Centro-Oeste, com a pata ferida.





O animal foi encaminhado no dia 21 de junho para a Clínica Veterinária do Centro Universitário Integrado, em Campo Mourão, para receber os devidos cuidados. Após passar por duas semanas em tratamento, o felino se recuperou completamente e pôde retornar à natureza.

Cativeiro que abrigava aves é fechado em Goioerê





Os técnicos do IAT fecharam um cativeiro em Goioerê (Centro-Oeste), na quarta-feira (3), após uma denúncia anônima. O local abrigava de maneira irregular oito aves de espécies como canário-da-terra (Sicalis flaveola), tico-tico (Zonotrichia capensis), coleirinho (Sporophila caerulescens) e sabiá-poca (Turdus amaurochalinus).

As aves foram encaminhadas para o viveiro do IAT em Campo Mourão e passarão por um processo de reabilitação até que possam retornar à natureza. Os responsáveis pelo espaço foram multados em R$ 13 mil por não possuírem autorização legal para manter os animais.





Como proceder

Ao avistar animais machucados ou vítimas de maus-tratos, tráfico ilegal ou cativeiro irregular, o cidadão deve entrar em contato com a Ouvidoria do Instituto Água e Terra, ou da Polícia Militar do Paraná. Se preferir, a pessoa pode ligar para o Disque Denúncia 181 e informar de forma objetiva e precisa a localização e o que aconteceu com o animal. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem fazer o atendimento.





