Panleucopenia: doença ataca sistema imunológico e rapidamente debilita gatos

Algumas doenças precisam de rápida detecção para que haja possibilidade de tratamento. É o caso da panleucopenia felina, que é uma doença viral causada por parvovírus, o qual é difícil de eliminar do ambiente. “Após o contato com o vírus, o gato leva pelo menos 5 dias para mostrar sinais de doença, que é o período de incubação da doença”, alerta a médica veterinária de Felinos do Hospital Veterinário Batel, Jô Pscheidt.





A doença atinge o sistema imunológico do felino e logo o deixa muito debilitado. Pode ser transmitida pelas fezes, urina e até pela saliva de outro felino contaminado.

Publicidade

Publicidade





Entre os sinais clínicos que podem ser notados pelos tutores, destacam-se a apatia, a perda do apetite, vômitos e diarreia, mucosas pálidas e úlceras na cavidade oral.





O contágio ocorre por inalação de gotas de secreções infectadas suspensas no próprio ambiente, e também por ingestão oral.

Publicidade