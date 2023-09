Primavera: cuidado com plantas tóxicas para cães e gatos

Com a chegada da "estação das flores", cresce o interesse em embelezar a casa com as mais variadas plantas. Elas trazem alegria, aconchego e delicadeza aos ambientes, compondo a decoração e favorecendo o bem-estar. No entanto, quem tem pet em casa deve redobrar a atenção, já que algumas plantas são tóxicas para cães e gatos.





“Por curiosidade ou mesmo tédio, o pet pode acabar se intoxicando, pois ele não sabe diferenciar as plantas que fazem mal. Em caso de ingestão, o animal pode apresentar uma série de sintomas que vão desde salivação excessiva, inchaço, vermelhidão, vômitos, diarreias e perda de apetite, até problemas cardiorrespiratórios e neurológicos”, explica Marina Macruz, médica-veterinária do Instituto PremieRpet®, braço social da PremieRpet®.

Mas nada de pânico! Antes de fechar as portas de casa para todas as flores e folhagens, é importante se informar. Com alguns cuidados e orientação veterinária, é possível ser “mãe” ou “pai” de planta e de pet ao mesmo tempo, sem conflitos.





“Além de escolher as plantas que não oferecem riscos, tais como Samambaias, Orquídeas, Violetas, Pata de Elefante e Suculentas, é importante sempre colocá-las em locais menos acessíveis aos pets, como vasos suspensos, paredes e estantes”, exemplifica Marina.

