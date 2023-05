Rinite e sinusite também afetam cães e gatos

Você sabia que seu pet pode ter problemas respiratórios? Esses problemas são bastante conhecidos e comuns por afetar seres humanos, mas segundo a médica-veterinária Stefanie Poblete, analista técnica de marketing da Syntec do Brasil "o que nem todo mundo sabe, entretanto, é que essas enfermidades também afetam os pets, comprometendo o seu bem-estar e qualidade de vida".





Vírus e bactérias são principais responsáveis por doenças respiratórias e estão presentes no ambiente e são facilmente contraídos. "Esses micro-organismos são transmitidos quando um cachorro ou gato saudável têm contato com animais infectados por meio da secreção nasal ou com objetos e locais contaminados, como bebedouros, comedouros e brinquedos. Higienização, isolamento, boa alimentação e hidratação, são excelentes medidas preventivas".

