Retirada de animais de local público gera reação de protetores em Primeiro de Maio

Uma decisão tomada pela Prefeitura de Primeiro de Maio, na Região Metropolitana de Londrina, vem causando indignação entre ativistas da causa animal. O município contratou uma empresa para fazer a retirada, transporte e alojamento de animais (cães e gatos) que vivem no Terminal Turístico de Primeiro de Maio (Paranatur). De acordo com protetoras da causa animal, os animais são vítimas de abandono e estão no local há mais de uma década. Desde então, vêm sendo alimentados e cuidados pela comunidade.





Marilza Maççal (PSD) é vereadora e defensora da causa animal na cidade. Segundo ela, os cachorros vivem há mais de 13 anos no Terminal Turístico de Primeiro de Maio após terem sido abandonados no local. Maççal explica que no dia 15 de março, um motociclista caiu no Paranatur e publicou vídeos nas redes sociais culpando os animais pelo acidente.

