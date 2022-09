Foragido busca ajuda e acaba detido na UPA do Jardim do Sol, em Londrina

Um foragido da justiça foi recapturado na noite de segunda-feira (26), enquanto buscava atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol (região oeste), em Londrina, por um servidor da Guarda Municipal que fazia plantão no local.





O GM estranhou o comportamento do suspeito ao perceber sua presença no local e, após consultar o nome do indivíduo no sistema, o agente de segurança constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O homem utilizava tornozeleira eletrônica e responde processo pelo crime de tráfico de drogas.

Diante do flagrante, o foragido foi comunicado sobre o fato e as equipes aguardaram a finalização do atendimento médico para encaminhá-lo ao Centro Integrado de Triagem de Londrina, para que fosse dado cumprimento à ordem judicial.





