Londrina inicia campanha com a vacina bivalente contra a covid-19

A SMS (Secretaria de Saúde) de Londrina dará início à Campanha de Vacinação 2023 contra a covid-19, na próxima segunda-feira (27), com as vacinas bivalentes da Pfizer.





As vacinas bivalentes protegem contra o vírus original e as novas cepas, incluindo a ômicron e suas subvariantes, que são as que mais têm infectado a população ultimamente.



Publicidade

Publicidade





A campanha será realizada em todo o país e as vacinas bivalentes são destinadas aos grupos estabelecidos pelo PNI (Programa Nacional de Imunização). Ela iniciará com as pessoas nos grupos de risco, que têm maior probabilidade de desenvolver formas graves da doença.





Fazem parte deste grupo os idosos acima de 70 anos; pessoas que vivem em ILPIs (Instituições de Longa Permanência); pessoas institucionalizadas, maiores de 12 anos, bem como os profissionais que trabalham nestas instituições; pessoas imunossuprimidas maiores de 12 anos; e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas (a partir de 12 anos de idade).





Somente pode receber esta dose a pessoa que tenha concluído o esquema primário da vacinação contra covid-19, composto pelas duas primeiras doses das vacinas monovalentes.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: