Especialista explica o que é a artrose no quadril, doença que acometeu Lula e Pelé

O presidente Lula (PT) vai ser submeter nesta sexta-feira (29) a uma cirurgia para tratar artrose no quadril. Trata-se de uma doença degenerativa crônica, comum em idosos e que se caracteriza por fortes dores ao repouso e ao se movimentar.





Conforme o professor titular de Ortopedia do Centro Universitário São Camilo, Carlos Gorios, a artrose, que também acometeu Pelé, é resultado de um desgaste natural em função da idade ou pode ser causada por traumatismos frequentes na articulação do quadril. “Os sintomas são dor, rigidez ao articular e dificuldade de movimentação, afetando consideravelmente a qualidade de vida do paciente”, explica.





De acordo com o professor, isso ocorre devido ao desgaste da cartilagem que reveste as articulações do quadril, composta pela cabeça do osso fêmur e o acetábulo localizado na pelve. “As articulações de carga, que recebem o peso do corpo, como exemplo, do joelho e quadril, é que causam mais dor, mas isso pode variar de indivíduo para indivíduo”, esclarece.





A colocação da prótese no quadril é a substituição da articulação natural já desgastada por uma articulação de metal. “É considerada uma cirurgia de grande porte e como qualquer procedimento mais complexo tem a possibilidade de riscos e complicações, mas essas não são frequentes". O professor diz que esse tipo de procedimento deve ser realizado apenas em estágios avançados da doença, quando o tratamento conservador não obteve resposta.





Depois do procedimento, o paciente tem alta hospitalar entre dois a três dias e no próprio ambiente hospitalar é iniciado o tratamento com fisioterapia. Ele pontuou que a recuperação é praticamente imediata e o paciente incialmente se movimenta com o auxílio de muletas ou andador.





O SUS (Sistema Único de Saúde) está aparelhado para fazer esse procedimento e diversos centros hospitalares públicos possuem profissionais especialistas em quadril capacitados para realizar esse procedimento.