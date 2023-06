Hábito de fumar e lamber os dedos causou a descoberta dos adoçantes

O fascínio pelo sabor doce do açúcar levou a humanidade a desbravar mares e travar guerras, criando impérios e formando uma indústria de bilhões que dura até hoje. Com esse histórico, não é de se estranhar que, em uma era de culto à magreza e sobrepeso pandêmico, encontrar equivalentes menos calóricos para adoçar tornou-se o Santo Graal da indústria de alimentos. Mas, afinal, como surgiram os substitutos do açúcar, os chamados adoçantes?







Publicidade

Publicidade

O caminho até 2023, quando a OMS (Organização Mundial de Saúde) recomendou que os produtos não sejam utilizados para controle de peso e ainda pode classificar o aspartame, adoçante de tantos refrigerantes, como substância possivelmente cancerígena, foi longo.