Região de Londrina registra quatro mortes por dengue; 4,9 mil novos casos no Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou o informe semanal da dengue nesta terça-feira (25) com 4.954 novos casos da doença e seis mortes em todo o Paraná. São 131.270 casos e 106 óbitos em todo o Estado desde julho de 2022, início do período epidemiológico. Quatro das seis mortes registradas nesta semana foram registradas na Região Metropolitana de Londrina.





Foram duas em Londrina, sendo duas mulheres de 62 e 86 anos. E duas em Cambé, sendo uma mulher de 80 e um homem de 47 anos. Conforme o boletim, Foz do Iguaçu registrou um óbito de uma mulher de 74 anos. Um mulher de 52 anos morreu em decorrência da doença em Três Barras do Paraná.

A 17ª RS (Regional de Saúde) de Londrina é a regional com mais casos confirmados de dengue. São 52.319 casos. Em seguida, está a 9ª RS de Foz do Iguaçu com 19.263 casos confirmados. As regionais de Maringá e Paranaguá também constam no informe entre as que possuem mais casos confirmados. São 11.016 e 10.960, respectivamente.





Neste 48º Informe Epidemiológico publicado pela Vigilância Ambiental da Sesa também foi divulgado o número de notificações da dengue no Paraná. São 338.459 notificações, 15.871 casos que estão sendo investigados e 135.247 descartados. Ainda segundo o boletim, dos 399 municípios do Paraná, 322 possuem casos autóctones, isto é, quando a doença é contraída localmente.

Em relação à chikungunya, 56 novos casos foram registrados nesta semana. São 826 em todo o Paraná. Deste total, 679 são autóctones e 131 importados. Desde julho de 2022, são 3.593 notificações da doença. Não houve confirmação de caso de zika neste informe. Até o momento, a Sesa registra 142 notificações e nenhum caso ou óbito confirmado em decorrência da doença.





(Com informações da AEN)