Segunda etapa de capacitação para ampliação da cobertura vacinal é iniciada no Paraná

A segunda etapa da oficina de Microplanejamento para Vacinação de Alta Qualidade do Ministério da Saúde começou nesta terça-feira (22), em Curitiba. O encontro, que segue até quinta-feira (24), é promovido pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) e tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e capacitar os municípios para criação de estratégias, detecção de problemas e outras questões relacionadas ao esquema vacinal.





Na primeira etapa da oficina, 120 profissionais da Atenção e Vigilância em Saúde da região Sul estiveram presentes, sendo profissionais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A segunda etapa é direcionada a 83 representantes das 22 Regionais de Saúde, municípios e saúde indígena paranaense.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde Beto Preto, o Governo do Estado vem trabalhando para que o Paraná volte a ter números expressivos de cobertura vacinal. "Para tanto, desenvolvemos diversas campanhas e ações para promover a imunização. Todas essas iniciativas são de extrema importância, pois vacinar não se trata de um ato individual e sim um ato de cuidado e amor ao próximo”, pontuou.





Já a terceira etapa do encontro envolve a multiplicação da metodologia do microplanejamento para as 22 Regionais de Saúde. O encontro deve ocorrer nas próximas semanas. Além desses assuntos, ocorrerá a aplicaçaõ do método em todos os municípios do Paraná.

A partir de tudo isso, a nova metodologia será aplicada em todas as ações de vacinação, incluindo a Campanha de Multivacinação, programada para 14 a 28 de outubro, no Paraná. O Dia D será em 21 de outubro.





(Com informações da AEN)