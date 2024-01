Número de fumantes cai em quase todo o mundo, diz relatório da OMS

O mais recente relatório sobre tabagismo da OMS (Organização Mundial da Saúde), divulgado nesta terça-feira (16), revela que o número de adultos fumantes vem diminuindo em todo o mundo nas últimas décadas.





Em 2022, um em cada cinco adultos consumiam tabaco, em comparação com um em cada três na virada do milênio.

O documento destaca o Brasil entre os países com políticas bem-sucedidas de controle do tabaco, que resultou em queda relativa de 35% nos consumidores desde 2010. Na Holanda, a redução foi de quase 30%.

Ao todo, 150 países reduziram com sucesso o tabagismo no período analisado.

Por outro lado, ainda há 1,25 bilhão de usuários adultos no mundo, de acordo com o relatório.





A OMS reforça a importância de os países manterem políticas de restrição ao tabaco e combaterem interferências da indústria.

"Tivemos bons avanços nos últimos anos, mas não há tempo para complacência. Estou surpreso com o quão longe a indústria do tabaco irá para buscar lucro às custas de incontáveis vidas. Vemos que no momento em que um governante pensa ter vencido a luta contra o tabaco, a indústria aproveita a oportunidade para manipular políticas de saúde e vender seus produtos mortais", afirma o Ruediger Krech, diretor do Departamento de Promoção de Saúde da OMS.





Atualmente, segundo a OMS, o sudeste asiático é a região com maior proporção de fumantes entre a população (26,5%), seguido de perto pela Europa (25,3%).

