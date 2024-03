Ultraprocessados por baixo custo favorecem a obesidade infantil, dizem especialistas

Macarrão instantâneo, biscoitos recheados, hambúrgueres e outros produtos congelados são alguns dos exemplos de alimentos ultraprocessados facilmente encontrados nos lares brasileiros e que preocupam especialistas em obesidade do país.





Estudo referência no assunto, o Atlas Mundial da Obesidade apontou que, até 2035, metade das crianças e jovens brasileiros com idades entre 5 e 19 anos serão obesos. O dado é 20% maior se comparado à mesma pesquisa disponibilizada no último ano.

O levantamento mostrou ainda que 78% das mortes em decorrência da obesidade aconteceram em países mais pobres --que lideram, cada vez mais, os rankings de mortes precoces por complicações de doenças como as cardiovasculares e diabetes, ambas desencadeadas também pelo excesso de peso.





No último ano, uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP já havia mostrado que o crescimento no consumo deste tipo de alimento, entre os anos de 2008 e 2018, era maior na população mais pobre e com baixo nível de escolaridade.

Segundo especialistas, uma maior oferta de comidas ultraprocessadas pode ser um dos fatores que tem desencadeado, cada vez mais, casos de crianças com obesidade, em especial, em países em desenvolvimento, como tem acontecido no Brasil.





Presidente da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo de Obesidade e Síndrome Metabólica) e da SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia), Bruno Halpern diz que isso ocorre pela facilidade de acesso a este tipo de produto, normalmente mais barato. Além disso, por um tempo, uma maior disponibilidade deste tipo de alimento até ajudou no combate à fome.

"[A fome] Era um problema muito mais sério antigamente, mas por outro lado acabou aumentando significativamente os índices de obesidade do mundo", complementa Halpern.





Justamente por ter um preço mais acessível, este tipo de alimento é mais consumido em países em desenvolvimento, comenta Halpern. "A obesidade tem outras causas e está presente também na população de alta renda, mas o crescimento dos últimos anos tem muito a ver com essa mudança epidemiológica de que a obesidade era um problema de saúde da classe social mais alta."

Em outros países pertencentes ao Brics, por exemplo, o estudo também prevê aumento da doença crônica entre crianças e adolescentes. Até 2035, China e África do Sul devem ter, respectivamente, 72% e 71% de sua população com idades entre 5 e 19 anos com obesidade.





O especialista alerta que o próprio acesso a alimentos mais saudáveis é restrito a famílias com melhores condições e, para contornar o problema, uma sugestão seria uma taxação dos alimentos ultraprocessados, assim como uma sinalização --já existente-- e redução no marketing desses produtos para crianças.

"Deve-se discutir a possibilidade de redução das calorias e açúcares em alguns alimentos, se não, taxá-los com impostos maiores", diz.