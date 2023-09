100 anos da Disney: veja dicas para garantir uma experiência ainda mais mágica

Conhecer a Disney é o sonho de muitos brasileiros, e não à toa que é um dos destinos que mais atrai os viajantes. De acordo com pesquisa do Hurb, os Estados Unidos é o país mais buscado quando o assunto é viagem internacional. Em solo norte-americano, Orlando ocupa o 2º lugar no ranking de mais procurados, ficando atrás apenas de Nova Iorque.







Este ano, a viagem ao universo de Mickey e turma se torna ainda mais especial: a The Walt Disney Company está celebrando o centenário com atrações inéditas em todos os parques até o fim de 2023. Para se ter uma ideia, só neste mês de setembro, é possível notar um aumento de 42% nas buscas por Orlando quando comparado ao mesmo período do ano passado. O Hurb aproveita a data comemorativa para produzir um guia especial com dicas para aproveitar a estadia no local.

Hotéis dentro da Disney





A Disney World administra diversos hotéis temáticos, que são divididos entre econômicos, moderados e luxuosos. Os hotéis da rede têm à disposição uma série de benefícios e experiências exclusivas para os hóspedes em Orlando, proporcionando toda a magia Disney encontrada nos parques. Uma dessas vantagens é o transporte e estacionamento gratuito para os respectivos parques. Outro diferencial é que os hóspedes do complexo do Mickey podem entrar mais cedo ou sair mais tarde dos parques. Há ainda outras vantagens oferecidas, como serviço de concierge com reserva de ingressos e a possibilidade de usar o cartão do quarto para fazer compras no respectivo complexo. Desta forma, não há necessidade de carregar pacotes e sacolas enquanto se diverte nos parques, já que é possível solicitar que as compras sejam entregues diretamente no hotel e os valores são cobrados apenas no check out.

Disney Genie





Viajar para a Disney envolve cuidado com logística bem importante. E é nessa hora que faz diferença conhecer os recursos para facilitar sua viagem. Por isso, uma dica prática para a viagem é o Disney Genie. Esse é um recurso online da Disney, oferecido no app My Disney Experience, que sugere um planejamento completo do seu passeio de acordo com suas preferências. O Disney Genie é um serviço gratuito e para ter acesso, basta ter um ingresso para um dos Parques Temáticos.

Disney Genie+





O Disney Genie+ é um serviço opcional vinculado ao Disney Genie. O “plus” se refere a outros atrativos:

Acesso diferenciado nas filas rápidas – que agora são chamadas de Lightning Lane ( antigos FastPass) –, diminuindo o tempo de espera para mais de 50 atrações dos parques;





Lentes do Disney PhotoPass, que oferecem uma experiência incrível de realidade aumentada;

Histórias relacionadas às atrações dos parques contadas em aúdio.





O preço do Disney Genie+ varia conforme o parque e ​​as reservas das atrações poderão ser feitas no dia da visita, a partir das 7h.





Comidas imperdíveis nos parques Disney





Para economizar na viagem, uma dica é você levar os próprios lanches. Os parques Disney permitem a entrada dos visitantes com alimentos. Para quem deseja entrar no clima, os complexos temáticos de Orlando contam com várias opções de snacks, petiscos, sobremesas e guloseimas clássicas e gostosas. Destaque para as Turkey Legs, famosas coxas de peru e o tradicional Pretzel, que no caso da Disney são feitos no formato do personagem mais conhecido: o Mickey. Em dias quentes, uma dica imperdível é se deliciar com uma das várias opções exclusivas de sorvete, como o clássico Mickey Bar, um sorvete no palito sabor baunilha com cobertura de chocolate e o Mickey’s Premium Ice Cream Sandwich, que é um sanduíche de sorvete que fica entre dois biscoitos de chocolate com o rosto do Mickey e que sucesso principalmente com as crianças.