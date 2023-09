Flores na Primavera: plantas orientais trazem cores e beleza para decoração de casa

Plantio ajuda a purificar o ambiente, além de conferir mais vitalidade e aconchego aos moradores. Confira os significados e dicas de como mantê-las



No Japão, as pessoas têm uma relação muito próxima à natureza, acreditam que cada planta possui um significado e remete a algo específico. Poucos sabem, mas algumas delas se adaptam muito bem ao clima tropical brasileiro e são conhecidas por aqui, como é o caso da hortênsia, da azaléia e da camélia. Publicidade Publicidade

Além de deixarem a casa mais bonita e cheirosa, essas plantas milenares e de beleza exótica preenchem e transformam o lugar, conferindo uma sensação de serenidade, alegria e aconchego. Também possuem propriedades terapêuticas, conferindo bem-estar e saúde física e emocional aos moradores. A arquiteta do Grupo A.Yoshii, Ana Paula Pimentel, ressalta a importância de considerar as condições de luz e umidade de cada ambiente antes da escolha. "Na hora da compra, é preciso prestar atenção se o local onde a planta ficará recebe luz solar direta e em quais horários, pois a intensidade da luz varia ao longo do dia. Existem espécies que preferem ambientes sem exposição direta do sol, enquanto outras necessitam da luz solar. A regra também varia de acordo com a espécie. A escolha depende ainda da rotina da pessoa, e é importante ponderar com que frequência será possível regar as plantas durante a semana", explica.

De modo geral, as plantas possuem a capacidade de purificar o ar e melhorar o clima dentro de casa, agregando significado e beleza ao ambiente. A flora japonesa é abundante e possui ampla variedade de plantas e flores exóticas. No Brasil, há diversas opções disponíveis. Confira diferentes tipos de plantas orientais, significados e dicas de como cultivá-las abaixo: Publicidade



Significado: o Bambu da Sorte apresenta características místicas, principalmente, quando oferecido como presente. Na tradição oriental, acredita-se que deve ser presenteado em ocasiões que marcam um novo começo, como mudança de casa, casamento, nascimento de uma criança ou conquista de um novo emprego. Além disso, o significado pode variar de acordo com a quantidade de caules presentes no vaso de plantas. Por exemplo, um caule simboliza sorte na vida, enquanto dois caules são destinados a promover a união e, portanto, são indicados para atrair sorte no amor. A definição varia de acordo com a quantidade. Publicidade

Como cuidar: a planta não necessita de muita manutenção. A atenção deve ser voltada para a luminosidade, pois a espécie não suporta luz solar direta. Além disso, regue a muda de forma alternada, a cada dois ou três dias, dependendo do clima do dia: se estiver quente, regue com menos água; se estiver mais frio, aumente o volume.



Cerejeira (Sakura)



Significado: considerada a “flor nacional do Japão” devido à vasta variedade de espécies presentes no país. Significa beleza, feminilidade, amor, felicidade, renovação e esperança. Depois de florescer, dura no máximo três dias e, por isso, também simboliza a importância de desfrutar cada momento da vida.

Como cuidar: para plantar, é importante que haja bastante espaço disponível no solo, pois a árvore cresce bastante. A cerejeira japonesa não exige muitos cuidados. O ponto de maior atenção é em climas muito quentes, já que a espécie prefere temperaturas mais baixas. A rega pode ser feita a cada dois dias quando a árvore já estiver desenvolvida; antes disso, o ideal é que a frequência seja um pouco maior. Apesar de preferir climas mais frios, em relação à luminosidade, é uma árvore que gosta de sol pleno. Publicidade



Significado: originário da China, mas difundido no Japão, o bonsai, que significa "plantado em um vaso", simboliza respeito e a previsão de prosperidade. Representa paz, harmonia, equilíbrio, paciência, felicidade e honra. Publicidade

Como cuidar: precisa de exposição de três horas ao sol. Em relação à quantidade de água, varia com a espécie, mas é importante não deixar a água secar. Quanto mais jovem a planta, mais cuidados são necessários. Além da modelagem e da poda, à medida que cresce, é preciso transplantá-lo para um vaso maior.



Flor de Lótus



Significado: essa planta japonesa apresenta inúmeros significados, como graciosidade, elegância e perfeição. Acredita-se também na pureza do corpo e da mente, bem como no renascimento, uma vez que, mesmo florescendo sobre a lama, permanece resistente e bonita. É utilizada para fins ornamentais, meditativos e culinários.

Como cuidar: a flor de lótus é uma planta aquática, por isso exige alguns cuidados especiais para crescer bonita e saudável. Não é necessário regá-la, já que as suas raízes ficam submersas na água. No entanto, a planta é muito delicada, e é importante ficar sempre atento à qualidade da água do ambiente. Para o plantio em vasos, é essencial usar água, matéria orgânica e terra de qualidade para garantir as condições ideais. Em ambientes ensolarados, ela encontra melhores condições para florescer e crescer saudável.



Significado: pertencente à família Malvaceae, a forma pendente e coloração exuberante dão um toque especial à planta, que simboliza a delicadeza e o lado exótico da natureza.

Como cuidar: o recomendado é regar duas vezes por semana, especialmente durante as estações mais quentes do ano, mas com cuidado para não encharcar o solo. Para garantir que a Abutilon tenha sempre os nutrientes necessários, é importante adubar com fertilizantes orgânicos a cada seis meses, de preferência em horários em que o sol está menos intenso. Ela cresce rapidamente e pode alcançar de 2 a 3 metros de altura. A planta é tolerante ao frio e se desenvolve bem quando plantada em pleno sol ou à meia sombra.