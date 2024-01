Salvador é o destino nacional mais desejado pelos brasileiros; confira ranking

Salvador, Fernando de Noronha e Rio de Janeiro são os destinos nacionais com maior interesse de visitação pelos brasileiros, segundo pesquisa do Ministério do Turismo, divulgada nesta segunda-feira (21). Praias e natureza, aliadas com bons preços e a possibilidade de encontrar amigos e familiares, estão entre os principais fatores considerados na escolha.



O levantamento "Tendências de Turismo", que entrevistou 2.029 pessoas em todos os estados e no Distrito Federal, também aponta que um a cada três cidadãos planeja viajar a lazer durante a alta temporada do verão, que se estende até março deste ano. Em média, a maior parte dos viajantes fica até dez dias fora de casa, com gastos de R$ 1,9 mil.

Para 95% dos entrevistados, o destino escolhido será no Brasil: as regiões nordeste e sudeste são as campeãs dos itinerários no próximo trimestre. Veja os dez destinos mais desejados:



Salvador (BA)

Fernando de Noronha (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

Lençóis Maranhenses (MA)

Florianópolis (SC)

Foz do Iguaçu (PR)

Maragogi (AL)

Bonito (MS)

Chapada dos Veadeiros (GO)

Ilha de Marajó (PA)



De acordo com a pesquisa, 69% dos brasileiros viajam ao menos uma vez por ano. Essa viagem acontece em família em 70% das vezes. Carros próprios e ônibus são os meios de transporte mais utilizados, enquanto o avião é mencionado por cerca de um quarto das pessoas.



O levantamento do Ministério do Turismo foi produzido pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem (IPRI). As entrevistas foram realizadas entre 7 e 11 de dezembro de 2023 e contaram com a participação de cidadãos a partir de 16 anos. A margem de erro no total da amostra é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.