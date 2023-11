Turismo: Mapa propõe estratégia para tornar Londrina Destino Turístico Inteligente

Mesmo distante de praias ou montanhas, Londrina conseguiu alavancar o turismo no município, especialmente por seu destaque no turismo de negócios e eventos. A proximidade com indústrias e empresas de grande e médio porte, a presença de instituições de ensino superior, a excelência em serviços de saúde, a economia baseada no agronegócio e a realização de eventos culturais de relevância nacional são algumas das características que contribuem para que a cidade receba visitantes ao longo de todo o ano.





Ciente de que fortalecer o turismo de uma cidade ou região é fortalecer também diversos setores da economia, a Governança de Turismo de Londrina elaborou um mapa estratégico do turismo. O documento ajuda profissionais ligados ao setor a compreenderem o nível de maturidade em que se encontra o turismo local em termos de inovação, acessibilidade e pontos turísticos ao mesmo tempo em que traça um plano de ação para transformar Londrina um DTI (Destino Turístico Inteligente). A estratégia, desenvolvida na Espanha, consiste em dar maior visibilidade aos atrativos turísticos por meio de tecnologias que aumentem a acessibilidade e garantam a sustentabilidade.

O mapa estratégico foi apresentado nesta quarta-feira (29) a representantes de entidades parceiras da Governança de Turismo e à sociedade. “O mapa traz tudo o que envolve o setor para que a gente consiga traçar nosso plano estratégico para tornar Londrina um DTI, onde o turista é impactado antes, durante e após chegar, com estratégias de inovação, estratégias pensando na sustentabilidade do setor e movimentando toda a economia de todas as empresas envolvidas no setor turístico”, explicou a coordenadora da Governança de Turismo de Londrina, Maria Angela Rocha Ferraz.





Embora o turismo de negócios e eventos seja o que mais atrai visitantes para Londrina e região, há todo um planejamento que vem sendo feito no sentido de estimular todos os segmentos da cadeia, com o mapeamento de rotas religiosas, gastronômicas e rurais, por exemplo. “Todo esse setor tem se movimentado para atrair turistas fora do turismo de negócios, para atrair outros visitantes que consigam perceber as belezas e o potencial da região”, disse a coordenadora. “Esse é um dos papeis do Hub de Turismo, que é atrair todas as instituições, empresas privadas e entidades públicas para que conversem e consigam extrair o máximo o potencial do turismo.”





Dentro do ambiente do ecossistema de inovação, o hub também abraça startups e promove o hackatur, o hackathon do turismo, que visa a levantar e sanar as dores do setor. “Fazemos isso Junto com as universidades e o sistema de ensino. São cabeças pensantes que podem trazer ideias novas e projetos que se insiram nesse momento”, destacou Ferraz. “Londrina tem o DNA pulsante na inovação. A gente está à frente em muitas coisas. Londrina é uma cidade nova, mas de vanguarda em muitos setores e o turismo não poderia ficar de fora porque é transversal, consegue atender as outras vertentes da economia.”





