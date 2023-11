Veja quanto custa viajar em cruzeiros de luxo com roteiros internacionais

Com destinos clássicos, como Cartagena, Barcelona, Nova York e Veneza, e outros menos comuns, como Jeddah e Cólon, a Explora Journeys, recém-criada empresa do Grupo MSC, faz duas novas apostas no mercado de cruzeiros de luxo: os navios Explora 1 e Explora 2.







O investimento total será de 3,5 bilhões de euros - aproximadamente R$ 18 bilhões, de acordo com a atual cotação da moeda europeia - para uma frota de seis embarcações que têm previsão para estar completa até 2028.





A realização da viagem inaugural do Explora 1, em agosto, marcou o início da temporada, 2023/2024, que passa pelo Reino Unido, Irlanda, Islândia e Groenlândia, seguindo para a costa leste dos Estados Unidos e Canadá, além do Caribe. Na sequência, o navio avança para roteiros na Europa e no Mediterrâneo durante o verão no hemisfério norte, juntamente com o Explora 2. Os roteiros incluem paradas mais longas para que os passageiros tenham tempo para explorar experiências em solo, incluindo alguns pernoites na Grécia e Turquia, por exemplo.

Com jornadas oceânicas e fluviais em todo o mundo, a programação a bordo, oferecida pela Explora Journeys, não segue uma agenda fixa. Os horários de chegada e partida nos portos variam e são programados para que os hóspedes possam aproveitar as atrações do navio, visitar cidades e descansar durante a viagem.





Ambos cruzeiros oferecem 461 suítes, entre 35 metros quadrados - categoria Ocean Terrace - e 280 metros quadrados - Owner's Residence -, que podem ser ocupadas desde casais até pequenos grupos ou famílias. Quando estão em lotação máxima, com aproximadamente 920 viajantes, a proporção de hóspedes para tripulantes é de 1 para 1,25. Os serviços a bordo estão disponíveis 24 horas por dia.





As embarcações possuem três piscinas externas, incluindo uma apenas para adultos e uma outra coberta por um teto de vidro retrátil, além de 18 restaurantes, bares e lounges. No Explora 1, tudo está incluído , exceto um dos seis restaurantes, que, no momento, tem a assinatura de Emma Bengtsson, chef do Aquavit, com duas estrelas Michelin.





As viagens são divididas em quatro categorias: Mar Vermelho e Península Arábica, Mediterrâneo e Europa Ocidental, Caribe e América Central e Costa do Pacífico dos Estados Unidos, Canadá e Havaí. Para viagens com duração entre seis e 36 noites, as passagens estão disponíveis no site e variam entre R$ 18 mil e R$ 188 mil.