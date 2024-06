Lances para novo leilão de veículos do Governo do PR são abertos nesta segunda-feira

Com um total de 60 veículos disponíveis, todos em condições de serem recuperados, o novo leilão promovido pelo Governo do Paraná, a partir desta segunda-feira (10), oferece oportunidades para quem busca comprar um carro por valores abaixo do mercado. Eles estão distribuídos em pátios nas cidades de Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama.





Este é o terceiro leilão de 2024 realizado através do sistema próprio desenvolvido em parceria entre a Seap (secretaria estadual da Administração e da Previdência), responsável pelo Departamento de Transporte Oficial do Estado, e a Celepar.

Para participar é necessário que os interessados façam o cadastro prévio no sistema de leilões do Estado até o dia 17. O cadastro online é indispensável para habilitar os participantes a fazerem lances e acompanharem a disputa do certame. As fotos e detalhes de todos os veículos disponíveis estão disponíveis no site do sistema de leilões.







Os veículos leiloados fazem parte da frota do Estado, anteriormente utilizados por secretarias e autarquias. De 2020 a 2024, o Governo do Paraná promoveu cinco grandes leilões, vendendo 2.432 veículos e arrecadando R$ 21.374.549,95.

