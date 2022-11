5 dicas de decoração para sua sala de estar

Oie, hoje eu vou sair um pouco do assunto maternidade para falar sobre decoração, pois eu estava buscando algumas dicas de decoração para minha casa e acessei o perfil da da minha amiga e arquiteta Tatiani @tatianiperalis.arq para ver seus projetos, então falei com ela e perguntei sobre dicas de decoração para torná-la mais aconchegante. Publicidade Publicidade

Quando começamos a conversar, surgiu a ideia de escrever para vocês passando algumas dicas incríveis para decorar sua sala de estar transformando o ambiente e deixando-o muito mais agradável.

Assim a Tatiani pensou e preparou estas 5 dicas para a sala de estar, pois é um lugar de múltiplo uso, o ambiente onde recebemos visitas, podemos sentar e relaxar, ler ou ouvir uma música. Normalmente a sala de estar possui grandes aberturas, possui iluminação e ventilação naturais, por vezes pode integrar-se a varanda ou área externa. Publicidade Publicidade

Para criar estes ambientes, nós fomos até a Loja Peratto Móveis ali na Av. Maringá, 1565 aqui mesmo em Londrina e conversamos com o proprietário Guilherme Fonzar Vicente que topou a ideia. Ah para este layout principal, a arquiteta Tatiani contou com as mesas de centro e lateral, que são versáteis e coringas podendo ser usadas como apoio para um lanche ou chá da tarde, então chega de conversa e vamos as dicas de decoração.







Dica 1: Paredes

Sugerimos usar cores neutras e claras, chamamos de referência do local. Elas permitem que o ambiente fique versátil, um visual fluido, podendo assim trabalhar com as cores em outros elementos da sala, como decoração e quadros. Publicidade





Dica 2: Detalhes que fazem a diferença

Aposte nas flores e folhas, use vasos com tonalidade na paleta de cor da sala ou neutra para que possa diversificar entre folhagens verdes ou flores coloridas. Assim o ambiente terá sempre, a alegria da natureza dentro de casa e novos ares. Publicidade





Dica 3: Quadros e retratos

Disponha obras de arte e/ou quadros com imagens de paisagens que lhe traga boas lembranças, lugares onde esteve, ou fotos de momentos especiais. Publicidade





Dica 4: Cortinas

Elas transformam a janela em um quadro com moldura, dando a casa aconchego e privacidade. Além de complementar a decoração, controlam a luminosidade e ruídos, trazendo bem-estar em todos os momentos. Opte por tecidos com movimento e caimento leve, cores claras, se quiser reduzir a luminosidade use tecido black out.





Dica 5 Objetos de decoração