Adoçando todos pela conscientização Mundial do Autismo

Oiê, Quero compartilhar com vocês minha experiência que vivi neste sábado passado dia 01/04 que foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Essa vivência foi junto ao projeto Autimizar idealizado pela Pedagoga Saraí Brito, que é mãe de dois filhos e um deles é autista do qual sou voluntária. Publicidade Publicidade

Eu acredito que é fundamental todos terem a compreensão que a inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) na sociedade e escolas é necessário e urgente. O autismo é um transtorno neurológico que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. Embora haja uma grande variação na forma como o TEA se manifesta, as pessoas com autismo muitas vezes enfrentam desafios significativos em sua vida diária.

Festa no lago Cabrinha

Publicidade

Esse projeto Autimizar é lindo, ela arrecada alimentos não perecíveis para famílias carentes assistidas pelo projeto que tem filhos autistas. Como a páscoa está chegando juntamos as duas datas para fazer uma grande festa lá no lago Cabrinha.

Como disse Saraí: "Foi um momento único para muitas pessoas ali presentes, para elas foi um evento". Tinha mais de 150 famílias reunidas e aproveitando uma linda tarde ensolarada. Publicidade

Entregamos mais de 150 ovos de páscoa para as crianças e adolescentes autistas, além dos seus irmãos que receberam chocolate também. Todo o material para confecção dos ovos foi doado e feito por uma super mãe a Juliana Sbizera, ela é sensacional é muito ativa no projeto, se precisarem de alguma encomenda é só chamar no insta dela @juju_boloscaseiros.

Superação pessoal

Publicidade