Espalhe boas energias, plante felicidade e colha gratidão

Oiê, hoje quero compartilhar a minha alegria e gratidão pelo trabalho que estou desenvolvendo aqui em Londrina. Há pouco tempo atrás eu recebi uma mensagem de uma seguidora tinha votado em meu perfil do Instagram respira.mamãe como influencer de Londrina.

Então fui verficar do que se tratava e vi que era uma campanha Melhores do Ano oficial realizada pela agencia Midaz feita para eleger os melhores do ano por votação expontanea dos usuários do Instagram.

E assim comecei a receber votos e mais votos. Ontem recebei uma mensagem no Instagram de outra seguidora dizendo que saiu o resultado eu ganhei como Influenciadora de Londrina, fiquei super feliz e fui conferir. Para minha surpresa meu nome estava lá (tô podendo hein! rs) e minha felicidade ficou ainda maior, o Bonde ganhou como portal de Notícias, a Folha de Londrina ganhou como jornal e o Wilson Schimidt aqui da MultiTV também ganhou como repórter cinematográfico.

Agradeço as milhares de pessoas que me seguem nas redes sociais e aqui no Portal Bonde porque gostam e se identificam com o que eu escrevo e com trabalho que realizo divulgando e ajudando mamães com muita informação desse universo maravilhoso da maternidade e em causas sociais que eu apoio.

