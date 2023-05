Feira mãos que criam - Artesanato criativo e humanizado

Oie, hoje quero convidar vocês a conhecerem e participarem da feira da "Mãos que criam". A Sarai Brito do projeto Autimizar que eu apoio, comentou comigo sobre esta feira há um tempo atrás e eu fui conhecer a edição anterior que aconteceu no asilo São Vicente de Paulo. Lá eu encontrei um grupo de pessoas fantásticas expondo seus produtos artesanais, um mais lindo que o outro.

Conversei com as organizadoras da feira, a Maria Madalena Ferreira e Rosa Fidellis para entender um pouco mais e saber quando seria a próxima feira para divulgar aqui no meu blog, tenho certeza que você irá gostar muito indo até lá também, então confira abaixo e anote na agenda!

O que é esse grupo Mãos que Criam?

Esse grupo foi formado por pessoas que se organizaram e criaram em 2022 a feira Mãos que criam, com a intenção de ajudar os artesãos daqui de Londrina e região que atravessaram um momento muito difícil para todos que foi a pandemia. Superamos esta fase e hoje esta feira já conta com 64 expositores rotativos.

O grupo organizador da feira também promove ações sociais de acordo com as necessidades específicas da instituição em que o bazar é realizado. Já foram arrecadados alimentos, leite e atualmente estão sendo arrecadadas fraldas geriátricas para o Lar São Vicente de Paulo.

O que você vai encontrar na feira?

Publicidade

A feira Mãos que Criam é bem diversificada, indo até lá você vai encontrar plantas, cosméticos, brechó, bijuterias, decoração, artesanato em crochê, madeira, fio de malha, biscuit e outros. Ah, se der aquela fome fique tranquilo(a), pois lá você também vai encontrar culinária e food trucks pra quem quiser fazer um lanchinho!

Quando será a próxima feira?

Publicidade

A próxima edição da feira será no dia 27/05 (sábado) a partir das 15h no Lar São Vicente de Paulo que fica na Av. Madre Leonia Milito, 499 e já tem parceria confirmada com:

- A ONG E-letro estará recolhendo lixo eletrônico; - A escola CNA estará apresentando seus cursos e fará sorteio de 2 óculos de sol da Chilli Beans; - A rede de farmácias São João realizará aferição de pressão e verificação de glicemia gratuitamente durante o bazar e estará vendendo fraldas geriátricas tamanhos GG e XG.

Também haverá recolhimento de tampinhas plásticas, que serão entregues para o Projeto Ninho, que faz um belo trabalho de doação de enxoval de bebês para mães em situação de vulnerabilidade.

Você também pode ser um expositor