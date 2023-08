Os desafios e oportunidades de ter filho adolescente

Eu estou passando por esta maternidade de adolescente pela primeira vez neste momento e confesso que aprendo cada dia um pouco mais com meus filhos pois, primeiro que para ser mãe não vem com manual de instruções , cada ser é único e ainda tenho mais dois pela frente que também vão passar por esta fase.

Mãe de adolescente

Ser mãe de adolescente é um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo. Um desafio porque os adolescentes estão em uma fase de mudanças físicas, emocionais, e sociais, que podem gerar conflitos, dúvidas e inseguranças. Uma oportunidade porque os adolescentes também estão em uma fase de descobertas, aprendizados e crescimento, que podem enriquecer a relação entre pais e filho.





Então, saber ouvir e manter uma relação aberta com seu filho(a) adolescente é fundamental para conseguir ajudá-lo(a) em suas descobertas, porque ser mãe de adolescente requer paciência, diálogo, respeito e amor .

Paciência para entender que os adolescentes precisam de espaço, tempo e autonomia para se desenvolverem.

Diálogo para manter uma comunicação aberta, honesta e afetuosa, que permita expressar sentimentos, opiniões e expectativas.

Respeito para aceitar as diferenças, os limites e as escolhas dos adolescentes, sem impor ou julgar.



Amor para apoiar, incentivar e proteger os adolescentes, sem sufocar ou controlar. Ser mãe de adolescente é uma experiência única, que pode ser muito gratificante se vivida com equilíbrio, compreensão e confiança.







Pensando nestes pontos, eu vou recomendar a leitura do livro as 5 linguagens do amor por Gary Chapman, que também está disponível como audio book no Spotfy. Nele você vai entender um pouco mais sobre cada pessoa, como encher os potinhos de amor de cada um, eu tenho certeza que vai te ajudar na sua maternidade também.





Espero ter ajudado vocês com este artigo. Se quiserem fazer alguma pergunta é só me chamar lá no meu Instagram @respira.mamãe.