Vem aí rodadas de conversa sobre saúde mental materna, participe!

O que é saúde mental materna?

Relembrando que a saúde mental materna se refere à saúde mental das mulheres durante a gestação e o pós-parto. A saúde mental materna é um aspecto importante da saúde global da mulher e pode ter um impacto significativo na saúde e bem-estar da mãe, do bebê e da família em geral.





A saúde mental materna pode ser influenciada por vários fatores, como alterações hormonais durante a gravidez e o parto, fatores genéticos, experiências de vida passadas, bem como questões sociais e culturais. Os problemas de saúde mental materna mais comuns incluem depressão pós-parto, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e transtornos alimentares.

É importante que as mulheres grávidas e que acabaram de dar à luz sejam avaliadas quanto à sua saúde mental, para que possam receber apoio e tratamento adequados, caso necessário. O tratamento pode incluir terapia, medicamentos, suporte emocional e aconselhamento.





Cuidar da saúde mental materna não só beneficia a mãe, mas também pode ter um impacto positivo na saúde e bem-estar do bebê, na relação mãe-filho e na relação do casal. Por isso, é importante que a saúde mental materna seja levada a sério e que sejam fornecidos recursos e suporte adequados para as mulheres que precisam.

E neste mês de Maio teremos vários encontros aqui em Londrina com Psicólogas, Pediatras e Especialistas no assunto debatendo os mais variados temas que envolvem maternidade trazendo muitas dicas para as mães. Aguardem que em breve irei disponibilizar a agenda completa, veja o video abaixo de um dos encontros para a organização do evento.