Conheça a praça da inclusão na Expolondrina 2023

Oie, hoje vim trazer um spoiler para vocês que me acompanham aqui e no meu Instagram @respira.mamãe, vejam que bacana o que eu acabei de ler em uma publicação no Instagram da Sociedade Rural de Londrina sobre a nossa famosa Expolondrina que acontecerá de 06 a 16 de abril, então fui buscar mais informações e trago aqui em primeira mão para vocês.





Como a Expolondrina é um grande evento da cidade, é importante também envolver em todo público e na necessidade da inclusão, pensando nisto, para despertar a atenção da sociedade a respeito do cuidado com pessoas especiais, este ano foi criado um espaço para provocar o debate sobre políticas públicas direcionadas a este público.

Eu conheço e apoio instituições que também atendem pessoas especiais como o projeto Autimizar, Clinica Aprender, Apae, entre outras instituições. Eu acredito que esse será um importante espaço na Expolondrina para ajudar nesta inclusão.





Estou muito feliz por ver na prática esse tema da inclusão sendo levado a sério, assim como já está acontecendo em alguns estádios de futebol pelo Brasil, como o Estádio do Café aqui em Londrina e sei que também tem um espaço de inclusão no belíssimo Couto Pereira do Coxa, meu time do coração.

Conversei com a assessoria para entender melhor e me disseram que a praça da inclusão criada foi dividida em três espaços e está localizada logo na entrada principal do Parque Ney Braga, contará com áreas para recepcionar pessoas com autismo, cadeirantes e outras necessidades especiais, além de um intérprete de libras e visitas guiadas para pessoas com deficiência visual.