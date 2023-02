Emoções e expectativas com a chegada da volta às aulas

O ano letivo está começando e é hora de se preparar para a volta às aulas na escola! Aqui em Londrina, os alunos do ensino infantil e fundamental se preparam para iniciar um novo ano letivo repleto de oportunidades emocionantes de aprendizado.





Pensando neste grande dia da volta às aulas, eu acredito que um aspecto importante é de se preparar, isso mesmo e uma boa ideia que eu deixo aqui para os pais ajudarem seus filhos é para estabelecer uma rotina, isso pode incluir dormir e acordar em um determinado horário, determinar os horários das refeições e se vestir. Ter uma rotina ajudará seu filho(a) a se sentir preparado e confiante ao retomar o dia escolar. Inclusive eu já fiz uma matéria falando sobre a importância de incluir rotina na vida de seus filhos, se você não leu só clicar no link acima.

Para meu filho que está iniciando a segunda série do ensino fundamental é o momento de reencontrar os amigos e avançar no seu aprendizado. Acredito que os professores se dedicam a ajudar cada aluno a atingir seu pleno potencial e aproveitar ao máximo seu tempo na escola, seja com muitas atividades práticas, aulas interativas e muitas brincadeiras.





Já para o meu filho mais novo, será seu primeiro dia na escola e ele terá a oportunidade de fazer novos amigos, descobrir novos assuntos, eu penso que este ano vai ser uma aventura incrível para ele que está iniciando seu aprendizado em um ambiente totalmente novo, seja aprendendo as letrinhas do alfabeto para reconhecer e escrever o próprio nome, seja contando números ou cantando músicas, o ensino infantil é um passo crucial para uma jornada educacional bem-sucedida, pois é um lugar divertido e envolvente para se estar.





Sei que para os pais que estão se preparando para o início das aulas escolares de seus filhos pela primeira vez, que é um momento de transição e pode ser uma experiência emocionante no entanto, é importante lembrar que o ambiente escolar é projetado para apoiar e incentivar os alunos e que os pais podem ter certeza de que seus filhos estarão em boas mãos. E você já passou por isso? se sim conta pra mim como foi sua experiência lá no meu instagram @respira.mamãe. Então, arrume a mochila, vista um belo sorriso e vamos voltar às aulas!